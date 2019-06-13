Политика фото Новый глава СБУ Баканов пояснил, как и почему его жена получила паспорт РФ

2019-06-13 11:42 105

Временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов прокомментировал факт наличия российского гражданства у своей жены Оксаны.

"Она живет и работает в Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства. Оксана не посещала территорию Российской Федерации с 2013 года", - говорится в заявлении Баканова на Facebook-странице СБУ.

По словам Баканова, его супруга является украинкой, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в высшее учебное заведение на территории России, при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ.

Врио главы СБУ отметил, что получение украинского гражданства много лет было коррумпированной кормушкой для некоторых чиновников.

"Мы никогда не подключали к процессу "фирмы", посредников и не будем обращаться с такой просьбой к президенту. Мы делаем это так, как и тысячи простых людей, в чьей памяти нет номера телефона президента", - сказал Баканов.

Баканов подчеркнул, что жена имеет устойчивую проукраинскую позицию.