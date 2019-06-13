Мир Израильская авиация атаковала подземные укрытия боевиков ХАМАС

2019-06-13 14:16 144

Израильская авиация в четверг, 13 июня, атаковала "подземную инфраструктуру" палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракету, которая была выпущена с территории анклава.

"В ночь на четверг ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. В ответ самолеты ВВС Израиля атаковали подземную инфраструктуру террора на военной базе ХАМАС в южной части сектора Газа", - сообщили в пресс-службе армии Израиля.

На правящее в анклаве исламистское движение ХАМАС израильтяне возлагают ответственность за любые агрессивные действия из сектора Газа и требуют от него обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.

Военные говорят, что минувшей ночью они перехватили ракету, задействовав систему ПРО Железный купол. Обмену ударами предшествовало решение израильтян запретить палестинцам выходить в море в наказание за запуски из сектора Газа воздушных шаров со взрывными устройствами.

Напомним, в мае Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода. Договоренность предполагает двустороннее прекращение огня на границе сектора Газа и еврейского государства. Однако позже в ХАМАС опровергли перемирие с Израилем. 4 и 5 мая произошли крупнейшие столкновения между Израилем и палестинцами в Секторе Газа за последние пять лет.