Украина В Украине принято важное решение по пенсиям: что изменится

2019-06-13 22:00 291

Для выплаты пенсий по выслуге лет потребуются дополнительные средства бюджета

Конституционный суд признал неконституционным положение о том, что люди, имеющие право на пенсию по выслуге лет, могут воспользоваться этим правом, лишь достигнув 50-55 лет в зависимости от профессии. "Апостроф" выяснил, чем опасен этот вердикт КС.

В Украине, как и во многих других странах, есть профессии, считающиеся вредными для здоровья, и люди, работающие по этим профессиям, имеют право на досрочный выход на пенсию – единственным условием для этого является трудовой стаж, который по каждой такой профессии устанавливается отдельно (например, 20, 25, 30 лет). Но в 2015 году Верховная Рада внесла изменения в базовый закон "О пенсионном обеспечении" от 1991 года, согласно которым те, кто имеет право на досрочный выход на пенсию по выслуге лет, должны при этом доработать до 50-55 лет в зависимости от профессии.

Речь не идет о шахтерах и металлургах – они, как и раньше, могут выходить на пенсию, не ожидая достижения указанного возраста. Данные изменения коснулись летчиков – им необходимо "дотянуть" до 50 лет, а также работников образования, здравоохранения, социального обеспечения, артистов театрально-концертных предприятий и коллективов (в частности, балерин), геологов, доярок, докеров.

То есть если летчик больше не может выполнять полеты по состоянию здоровья, он, согласно законодательным изменениям от 2015 года, не имеет права уйти на пенсию и вынужден до 50 лет трудиться по другой специальности – например, охранником в супермаркете или водителем такси. Ну, или балерина, утратившая возможность выступать на сцене, до 55 лет должна найти себе занятие - скажем, в отделе косметики или бижутерии.

Основная причина, подвигнувшая законодателей на принятие указанной нормы, связана с необходимостью экономии бюджетных средств. Ведь не секрет, что население Украины стареет – мы по этому показателю среди передовиков в Европе – а нагрузка на Пенсионный фонд становится непосильной. Поэтому любые меры, направленные на сокращение пенсионных расходов, воспринимаются как неизбежное зло.

Со всем уважением, но...

Однако КС признал эту норму неконституционной и постановил ее отменить. Свое решение КС пояснил тем, что работа по указанным профессиям оказывает непосредственное влияние на здоровье человека и может привести к утрате им профессиональной трудоспособности до момента, когда у гражданина появится право на пенсию по возрасту. Следовательно, может создаться угроза для здоровья самого работника, а также безопасности окружающих.

"Из изложенного следует, что утрата профессиональной трудоспособности или пригодности не связана с достижением работником определенного возраста, поэтому не может быть условием для назначения пенсии за выслугу лет", – говорится в сообщении на сайте Конституционного суда.

Мнения экспертов сходятся к тому, что решение не совсем отвечает здравому смыслу.

"С одной стороны, спорить с решением Конституционного суда странно. Тем не менее, с точки зрения здравого смысла, это решение как раз ему и не отвечает", - сказал "Апострофу" эксперт по вопросам пенсионной реформы Тарас Козак.

Эксперт по пенсионным вопросам "Реанимационного пакета реформ" Галина Третьякова также заявила, что с уважением относится к решениям КС как органа, который обеспечивает верховенство Конституции Украины. Вместе с тем, она не согласна с этим конкретным решением по пенсиям за выслугу лет.

Назад в СССР

Что же смущает специалистов по вопросам пенсий в данном толковании Конституционного суда?

По словам Галины Третьяковой, Украина получила пенсионную систему в наследство от СССР, которая "дискриминирует одни профессии по отношению к другим". На сегодня нет современного научного оценивания, которое могло бы обосновать, что определенные профессии являются более вредными, чем другие (очевидно, речь не идет о работе в шахте или на химическом производстве).



Еще один важный вопрос – источник компенсации ущерба здоровью людей. По мнению Галины Третьяковой, таким источником, "должен быть работодатель, а не государственный бюджет".

"Здесь мы начинаем коррелироваться с так называемой концепцией компенсации за ущерб жизни и здоровью, который наносит работодатель, а возмещает общество. Публичные средства не могут быть источником компенсации вместо нерадивого работодателя, который создает нездоровые условия труда на своих рабочих местах", - сказала специалист, добавив, что главным компенсатором за вредность должна быть высокая заработная плата.

Эксперт считает, что КС должен снова рассмотреть данный вопрос "в связи с вновь открывшимися обстоятельствами".

Опасный прецедент

Тарас Козак напомнил, что в своем решении Конституционный суд говорит о том, что положение о необходимости доработать до 50-55 лет для тех, кто имеет право на пенсию по выслуге лет, "нивелирует сущность права на социальную защиту" и "не отвечает конституционным принципам социального государства", которым является Украина согласно Конституции. Например, "повышение налогов также сокращает социальные гарантии" гражданам со стороны государства. То же самое можно сказать о росте тарифов ЖКХ. "Если так трактовать Конституцию, то нужно закрывать государство и разъезжаться", - заявил эксперт.

Трактовка социальных гарантий, которые прописаны в Конституции, вообще достаточно сложная вещь. Поэтому социальные гарантии должны быть четко конкретизированы, поскольку нельзя гарантировать то, что невозможно выполнить.

А данное решение КС может стать опасным прецедентом, и после него могут последовать другие представления о неконституционности по поводу пенсий, а также различных льгот. По словам Тараса Козака, в Верховной Раде всегда есть антиукраинские силы, которые, базируясь якобы на Конституции, будут делать популистские представления в КС - например, о снижении тарифов и налогов и "всего, что подрывает базис для существования суверенного государства".

Помимо прочего, может быть оспорена норма об увеличении пенсионного возраста женщин до 60 лет в рамках пенсионной реформы от 2011 года.

Бюджет не резиновый

Есть еще одна опасность, связанная с указанным решение Конституционного суда, - увеличение расходов госбюджета.

Очевидно, что потребуются дополнительные средства на выплату пенсий тем, кто не доработал до 50-55 лет, но все же имеет право на пенсию за выслугу лет. Но и это еще не все - пока неясно, будут ли выплачиваться компенсации задним числом тем, кто до вердикта КС не получал такие пенсии.

По словам Тараса Козака, на сегодняшний день оценить финансовые последствия этого решения крайне сложно. "Но это точно десятки миллиардов гривен ежегодно, соответственно увеличение дефицита Пенсионного фонда. И закрывать эти средства нечем", - сказал эксперт. И для этого придется сокращать другие расходы, например, на армию, на учителей, или на других бюджетников, "которые и так не богатые".

Еще один путь - включить печатный станок, но это приведет к гиперинфляции, как было в Украине в 1990-е годы или в Венесуэле сейчас.