Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил об отставке

Спикер Белого дома Сара Сандерс в конце июня уйдет в отставку. Об этом на своей странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп.
"После 3,5 лет, наша замечательная Сара Хакаби Сандерс покинет Белый дом в конце месяца и отправится домой в штат Арканзас. Она особенный человек с необычными талантами, которая выполнила невероятную работу! Я надеюсь, что она решит баллотироваться на пост губернатора Арканзаса", – написал Трамп.
Сандерс - одна из немногих членов избирательной кампании Трампа, которые до продолжают работать в его администрации. Ранее она работала заместителем экс-спикера Белого дома Шона Спайсера.