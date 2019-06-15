Мир Нельзя ни в коем случае: ученые предостерегли от употребления яиц

2019-06-15 10:00 144

Группа американских специалистов заявила о том, что многие любители яиц даже не представляют, какую угрозу для здоровья несёт этот продукт.

Как сообщает replyua.net, ранее специалисты из США настоятельно рекомендовали сократить количество яиц в рационе из-за высоты содержание холестерина.

Согласно их расчётам, безопасный нормой считаются два яйца в день. Однако по результатам нового исследования, продолжавшегося больше 30 лет, ученые выяснили, что чрезмерное употребление яиц на завтрак может негативно сказаться на самочувствии даже самых здоровых людей. В эксперименте принимали участие тридцать тысяч добровольцев. Было установлено, что каждые 300 мг холестерина на 17 процентов увеличивают вероятность развития болезней сердца и сосудов, на 18 процентов – риск преждевременной смерти.

Учёные пояснили, что в одном яйце содержится 200 мг холестерина. По словам одного из авторов исследования, полностью отказываться от употребления яиц не нужно, поскольку они защищают организм от многих заболеваний, однако ежедневно можно съедать не более полутора яиц.