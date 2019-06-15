Украина В Донецкой области произошла авария на шахте - есть погибшие

2019-06-15 12:30 144

 

В пятницу, 14 июня, вблизи города Торецк Донецкой области произошла авария, которая привела к гибели одного человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"На участке № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы. На аварийном участке находилось 2 горняка, один спасся самостоятельно", - заявили в ГСЧС.

Так, авария случилась на шахте "Центральная" ГП "Торецквугилля" на горизонте 1146 метров. Спасатели сообщили, что ночью 15 июня в 03:15 было найдено тело второго горняка.

"Всего в шахте работали 119 горняков. Работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность", - сообщили спасатели.

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