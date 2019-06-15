Мир В Минском аэропорту объяснили, почему все еще пишут Kiev

2019-06-15 13:00 225

Беларусь присоединится к инициативе #KyivNotKiev после "сигнала" МИД

В Минском аэропорту объяснили, что без "сигнала" со стороны Министерства иностранных дел не смогут писать название украинской столицы как Kyiv вместо Kiev. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на администрацию аэропорта.

"Как только МИД сообщит нам о смене названия города Киева, мы сразу же введем новую транслитерацию. Так что ожидаем", - говорит администрация.

Ранее аэропорт имени Лестера Пирсона в Торонто изменил транслитерацию украинских городов, присоединившись к инициативе #KyivNotKiev МИД Украины. До этого еще два крупных европейских аэропорта исправили Kiev на Kyiv. В России это делать отказались.