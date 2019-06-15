Украина Ульяна Супрун реабилитировала тополиный пух

2019-06-15 09:51 84

 

Тополиный пух не вызывает аллергию. Те случаи аллергии, которые приписывают тополям, скорее всего вызваны пыльцой диких злаков, рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в соцсети Facebook.

В частности, по ее словам, растение тимофеевка распространяет пыльцу одновременно с сезоном тополиного пуха и отвечает за множество случаев аллергических заболеваний.

По ее словам, тополиный пух может попадать в глаза или нос, но он — лишь механический раздражитель, а не аллерген. На самом деле обострение аллергии вызывает цветение диких злаков, как тимофеевки, которое по времени совпадает с созреванием семян тополя. Именно пыльца злаков разносится ветром и вызывает аллергию.

Впрочем, тополя все же имеют отношение к аллергии.

"Тополь-это двудомное растение. Есть женские деревья, которые образуют семена, окруженные пухом, а есть мужские деревья, которые весной выделяют пыльцу, которая разносится ветром. Тополя действительно могут вызвать аллергию, но весной, в марте или апреле, когда цветут мужские деревья, и их пыльцу мы вдыхаем. Но это все равно не значит, что следует уничтожать тополя", – написала Супрун.

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