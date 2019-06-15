Украина фото Телеведущий Дмитрий Комаров тайно женился

2019-06-16 00:01 186

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров, известный благодаря тревел-шоу "Мир наизнанку", рассказал, что женился на своей партнерше по шоу "Танцы со звездами" Александре Кучеренко. Об этом он рассказала в своем Instagram-аккаунте.

"Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что все расскажу, когда придет время. И вот он пришел. Мы с Сашей Кучеренко стали мужем и женой", - сообщил он.

В социальной сети телеведущий опубликовал фотографию, на которой он запечатлен в день свадьбы в Иерусалиме. Счастливый Комаров держит свою супругу в белоснежном платье на руках. При этом на безымянных пальцах у обоих блестят обручальные кольца.

Известно, что Дмитрий и Александра вместе участвовали в шоу "Танцы со звездами". Уже тогда паре приписывали роман, однако они эти слухи не комментировали. Александра Кучеренко является обладательницей титула "Мисс Украина-2016".