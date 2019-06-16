Украина Троица 2019: что категорически нельзя делать

2019-06-16 10:35 963

 

Троица или Пятидесятница - день, когда Святой Дух спустился на апостолов, которые 50 дней подряд молились в Сионской горнице. Поэтому ее отмечают на 50-й день после Пасхи. Во время этого большого христианского праздника принято украшать дома и храмы зеленью и травами.

Троица в 2019 году отмечается 16 июня. Так что понедельник будет выходным днем. Католическая Троица 2019 отмечается на неделю позже - 23 июня.

Что нельзя делать на Троицу

На Троицу не играют свадьбу, но сватаются

Во время этого большого праздника нельзя шить, печь и работать в огороде

На Духов день, который следует после Троицы, запрещено работать на земле, но принято искать сокровища

На Троицу нельзя самому ходить в лес или на поле, а также купаться. Считается, что мавки и русалки могут заманить и погубить

Не принято в этот день также посещать кладбища

В праздник Троицы запрещено ссорить, злиться или завидовать

В народе часто в день Троицы также не стригутся и не красят волосы

Что можно делать на Троицу

В этот день нужно набрать душистых трав и украсить ими дом, а также запастись лекарственными растениями

Накануне Троицы принято делать генеральную уборку

В родительскую субботу, день перед Троицей, принято посещать кладбища, приводить в порядок могилы и поминать почивших родственников и друзей

На Троицу принято подавать милостыню всем нуждающимся и попросить их помолиться об усопших

Во время Троицы принято устраивать застолье и приглашать на него близких

В Троицын день принято свататься, чтобы свадьбу сыграть на Покров. Считалось, что тогда брак будет счастливым

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