Троица 2019: что категорически нельзя делать

Троица или Пятидесятница - день, когда Святой Дух спустился на апостолов, которые 50 дней подряд молились в Сионской горнице. Поэтому ее отмечают на 50-й день после Пасхи. Во время этого большого христианского праздника принято украшать дома и храмы зеленью и травами.
Троица в 2019 году отмечается 16 июня. Так что понедельник будет выходным днем. Католическая Троица 2019 отмечается на неделю позже - 23 июня.
Что нельзя делать на Троицу
На Троицу не играют свадьбу, но сватаются
Во время этого большого праздника нельзя шить, печь и работать в огороде
На Духов день, который следует после Троицы, запрещено работать на земле, но принято искать сокровища
На Троицу нельзя самому ходить в лес или на поле, а также купаться. Считается, что мавки и русалки могут заманить и погубить
Не принято в этот день также посещать кладбища
В праздник Троицы запрещено ссорить, злиться или завидовать
В народе часто в день Троицы также не стригутся и не красят волосы
Что можно делать на Троицу
В этот день нужно набрать душистых трав и украсить ими дом, а также запастись лекарственными растениями
Накануне Троицы принято делать генеральную уборку
В родительскую субботу, день перед Троицей, принято посещать кладбища, приводить в порядок могилы и поминать почивших родственников и друзей
На Троицу принято подавать милостыню всем нуждающимся и попросить их помолиться об усопших
Во время Троицы принято устраивать застолье и приглашать на него близких
В Троицын день принято свататься, чтобы свадьбу сыграть на Покров. Считалось, что тогда брак будет счастливым