Мир В Индии температура поднялась до +51°C, от жары погибли еще 70 человек

2019-06-17 11:43 231

В Индии, в нескольких районах штата Бихар по меньшей мере 70 человек умерли из-за жары, сообщает Xinhua.

Максимальная температура в некоторых районах штата превысила нормальную отметку более чем на пять градусов Цельсия.

Много людей были госпитализированы. По прогнозам метеорологической службы, жара продолжится в следующие два дня в некоторых районах штата.

По данным индийских метеорологов, в последнее время температура воздуха в Дели, Раджастхане и Уттар-Прадеше превысила 48 градусов Цельсия, а в некоторых районах даже достигла 50,8 градусов, приблизившись к исторической рекордной отметке в Индии - 51 градусу Цельсия.

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