Мир Ученые развеяли миф о пользе белого мяса и вреде красного

2019-06-17 15:14 42

Мясо птицы оказалось таким же вредным, как и красное. К такому выводу пришли ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Как сообщает Focus, в исследовании участвовали 100 мужчин и женщин, часть из которых кормили курятиной, часть – говядиной, остальных – растительной пищей.

Анализы показали, что уровень ЛПНП-холестерина (так называемого плохого холестерина) был идентичным как в случае с белым, так и в случае с красным мясом, однако он был значительно более низким у участников, употреблявших белок растительного происхождения.

Ранее много лет считалось, что белое мясо полезнее красного, поскольку меньше влияет на создание ЛПНП-холестерина.

 

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