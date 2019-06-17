Ученые развеяли миф о пользе белого мяса и вреде красного

Мясо птицы оказалось таким же вредным, как и красное. К такому выводу пришли ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Как сообщает Focus, в исследовании участвовали 100 мужчин и женщин, часть из которых кормили курятиной, часть – говядиной, остальных – растительной пищей.
Анализы показали, что уровень ЛПНП-холестерина (так называемого плохого холестерина) был идентичным как в случае с белым, так и в случае с красным мясом, однако он был значительно более низким у участников, употреблявших белок растительного происхождения.
Ранее много лет считалось, что белое мясо полезнее красного, поскольку меньше влияет на создание ЛПНП-холестерина.