Экономика ИЗ-ЗА МОБИЛИЗАЦИИ В СЕЛАХ ВЫРЕЗАЮТ СКОТ - ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ НА МОЛОКО И МЯСО

2024-02-05 10:27

Массовая мобилизация в Украине напрямую сказывается на сельском хозяйстве.

"Во многих селах мужчин трудоспособного возраста осталось очень мало, все на войне. Из-за этого домохозяйства избавляются от домашнего скота. А так как доля частных хозяйств на украинском рынке молока и мяса традиционно всегда была высокой, уменьшение поголовья уже сказывается и на предложении, и на ценах

В итоге уже подорожала молочная продукция. По данным Госстата, в декабре прошлого года цена молока в рознице повысилось на 2,3%, сыра и творога - на 1,5%, а сливочного масла - на 2,7%.