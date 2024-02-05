Экономика ИЗ-ЗА МОБИЛИЗАЦИИ В СЕЛАХ ВЫРЕЗАЮТ СКОТ - ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ НА МОЛОКО И МЯСО

2024-02-05 10:27

Массовая мобилизация в Украине напрямую сказывается на сельском хозяйстве.

"Во многих селах мужчин трудоспособного возраста осталось очень мало, все на войне. Из-за этого домохозяйства избавляются от домашнего скота. А так как доля частных хозяйств на украинском рынке молока и мяса традиционно всегда была высокой, уменьшение поголовья уже сказывается и на предложении, и на ценах

В итоге уже подорожала молочная продукция. По данным Госстата, в декабре прошлого года цена молока в рознице повысилось на 2,3%, сыра и творога - на 1,5%, а сливочного масла - на 2,7%.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Раде рассказали, во сколько обойдется Украине мобилизация 500 тысяч человек

2024-02-03 13:30

Новый законопроект о мобилизации: украинцев за границей обяжут стать на военный учет

2024-01-31 21:37

Мобилизация в Украине: что говорят ВСУ об "охоте" ТЦК на мужчин

2024-01-31 17:37

В Украине могут разрешить мобилизацию чиновников и правоохранителей

2024-01-31 16:05

Еще новости в разделе "Экономика"

ИЗ-ЗА МОБИЛИЗАЦИИ В СЕЛАХ ВЫРЕЗАЮТ СКОТ - ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ НА МОЛОКО И МЯСО

2024-02-05 10:27

Украина обновила исторический рекорд по сумме госдолга. Вернуть нужно уже более 5,5 триллиона

2024-02-02 16:31

документ Долар в Україні має коштувати 19,33 грн згідно з Індексом Біг-Маку - The Economist

2024-02-02 11:32

В Украине наличный курс гривны продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро

2024-02-01 15:37
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

ИЗ-ЗА МОБИЛИЗАЦИИ В СЕЛАХ ВЫРЕЗАЮТ СКОТ - ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ НА МОЛОКО И МЯСО 2024-02-05 10:27
Украина обновила исторический рекорд по сумме госдолга. Вернуть нужно уже более 5,5 триллиона 2024-02-02 16:31
документ Долар в Україні має коштувати 19,33 грн згідно з Індексом Біг-Маку - The Economist 2024-02-02 11:32
В Украине наличный курс гривны продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро 2024-02-01 15:37