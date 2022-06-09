ВОЙНА В Украине В Мелитополь массово свозят тела оккупантов, мясокомбинат превратили в морг, - ГУР

2022-06-09 21:30

 

В оккупированный Мелитополь (Запорожская область) массово свозят тела убитых российских солдат. Поэтому самопровозглашенная "власть" города переоборудовала мясокомбинат в морг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки, городской морг уже заполнен оккупантами. Захватчики ищут дополнительные холодильники для хранения тел российских военных, погибших в боях на направлении Пологи - Гуляйполе.

Отмечается, что 6 июня российские военные осмотрели мясокомбинат "Арон-М" и сообщили руководству, что переоборудуют его в морг на безвозмездной основе.

"Эти события связаны с большими потерями оккупантов в живой силе. Кроме того, длительное хранение тел убитых связано с намерениями российского руководства скрыть реальные масштабы потерь от российского электората", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупационные власти в Мелитополе начали подготовку"референдума" для присоединения к составу России.

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