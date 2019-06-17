Мир Нет повода для радости. Медики рассказали о состоянии Бари Алибасова

2019-06-17 18:30 330

В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили, что состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое. Об этом пишет РИА Новости.

"Пока ещё в реанимации, никуда его не отправляли. Состояние тяжёлое, температура вечером — 36,6. Сегодня утром — 36,8", — говорится в сообщении.

При этом ранее сын Алибасова обнадежил, что результаты полного обследования организма отца являются положительными.

Напомним, "Вести" писали о том, что Бари Алибасова доставили в больницу 4 июня после того, как он по ошибке выпил жидкость для промывки труб. Также мы писали о том, что продюсер может остаться инвалидом - ему поставят искусственный пищевод.

Однако это не все несчастья, которые преследуют Алибасова - от него сбежал кот Чуча. Однако позже животное нашлось в школе восточных единоборств.