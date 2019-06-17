Мир Нет повода для радости. Медики рассказали о состоянии Бари Алибасова

2019-06-17 18:30 330

 

В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили, что состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое. Об этом пишет РИА Новости.

"Пока ещё в реанимации, никуда его не отправляли. Состояние тяжёлое, температура вечером — 36,6. Сегодня утром — 36,8", — говорится в сообщении.

При этом ранее сын Алибасова обнадежил, что результаты полного обследования организма отца являются положительными.

Напомним, "Вести" писали о том, что Бари Алибасова доставили в больницу 4 июня после того, как он по ошибке выпил жидкость для промывки труб. Также мы писали о том, что продюсер может остаться инвалидом - ему поставят искусственный пищевод.

Однако это не все несчастья, которые преследуют Алибасова - от него сбежал кот Чуча. Однако позже животное нашлось в школе восточных единоборств.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Минздраве рассказали, как правильно загорать

2019-06-17 19:00 183

Врачи рассказали подробности здоровья Бари Алибасова, который уже четвертый день в коме

2019-06-10 19:30 981

В АП рассказали, почему силовики не раскрывают своих деклараций

2019-06-04 21:00 1086

В "ДНР" рассказали о задержании украинских военных

2019-05-22 18:00 1923

Еще новости в разделе "Мир"

Евросоюз пригрозил приостановить безвиз для некоторых стран

2019-06-17 20:30 87

Эти фрукты и овощи в холодильнике хранить нельзя

2019-06-17 19:30 171

Нет повода для радости. Медики рассказали о состоянии Бари Алибасова

2019-06-17 18:30 330

SIPRI: Ядерные государства модернизируют арсеналы

2019-06-17 16:00 225
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Евросоюз пригрозил приостановить безвиз для некоторых стран 2019-06-17 20:30 87
Эти фрукты и овощи в холодильнике хранить нельзя 2019-06-17 19:30 171
Нет повода для радости. Медики рассказали о состоянии Бари Алибасова 2019-06-17 18:30 330
SIPRI: Ядерные государства модернизируют арсеналы 2019-06-17 16:00 225

Лента

20:30 Евросоюз пригрозил приостановить безвиз для некоторых стран
20:00 В России оценили шансы большой войны в Украине и возвращения Крыма
19:30 Эти фрукты и овощи в холодильнике хранить нельзя
19:00 В Минздраве рассказали, как правильно загорать
18:30 Нет повода для радости. Медики рассказали о состоянии Бари Алибасова
17:30 Катастрофа ударит по Крыму в 2019 году, остались считанные дни: «оккупанты беспомощны»
17:15 В ООС опровергли информацию о том, что ВСУ вошли в Донецк
17:00 Украинцев призвали не пить ромашковый чай
16:30 Когда в Украине начнет спадать жара: прогноз синоптиков
16:15 День Святого Духа: что нельзя делать 17 июня