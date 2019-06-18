Мир Зачем Пентагон оперативно наращивает военный контингент на Ближнем Востоке

2019-06-18 15:14 159

США стремительно увеличивают военный контингент на Ближнем Востоке и отправляют в регион еще тысячу военнослужащих.

"Недавние иранские нападения подтверждают надежность и достоверность информации, которую мы получили о враждебном поведении иранских сил и подконтрольных им групп, угрожающих интересам Соединенных Штатов в регионе", − сообщил журналистам исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.

В своем заявлении он напомнил о недавнем нападении на танкеры в Оманском заливе.

Напомним, в прошлом месяце США объявили об увеличении военного контингента на Ближнем Востоке на 1500 военнослужащих в ответ на атаки танкеров. Тогда четыре танкера подверглись нападению в Оманском заливе. Вашингтон уверен, что за этой атакой также стоит Тегеран.