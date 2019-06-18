Украина «Дємбєльський акорд» мародерів ЗСУ

2019-06-18 18:40 303

Тенденції пограбування армії не змінюються. Система крадіжок та неефективного використання ресурсів ЗСУ, запроваджена попередньою владою продовжує діяти і на теперішній час.

Керівництво держави змінилося, але нажаль, керівники Міністерства оброни України, які відповідають за ресурсні потоки та вже відмічені цілою низкою корупційних скандалів залишаються при владі.

Зупинимось на маловідомому напрямку, пов’язаному з утилізацією озброєння та військової техніки в частині реалізації продуктів утилізації.

Як відомо, під час утилізації авіаційної техніки утворюються деталі, вузли та агрегати як придатні так і непридатні до подальшого використання.

Так, протягом 2012-2013 років у військових частинах Збройних Сил за результатами робіт з утилізації, було накопичено 100 авіаційних двигунів (переважна кількість яких призначались для винищувачів та бомбардувальників), які були визнані непридатними для подальшого використання. Хоча саме це питання було і залишається дуже спірним.

У 2016 році за “клопотанням” зацікавлених структур постало питання реалізації металобрухту зазначених двигунів (двигуни знаходились у нерозібраному стані). Реалізацію унікальних металів, з яких були виготовлені двигуни, планувалось здійснити за ціною звичайного металобрухту.

Керівництво напрямом утилізації та реалізації на той час здійснював заступник Міністра оборони генерал-лейтенант ПАВЛОВСЬКИЙ І.В., якому трохи пізніше були висунуті звинувачення в корупційних діяннях під час здійснення закупівель пально-мастильних матеріалів.

За наявною інформацією, громадськими активістами було поінформовано керівництво Міністерства оборони України про зазначену оборудку. За дорученням Міністра оборони України вивченням ситуації, що склалась, займалась Головна інспекція Міністерства оборони. За результатами її роботи реалізація металобрухту авіаційних двигунів була зупинена, що дозволило уникнути на той час нанесенню збитків державі в особливо великих розмірах. Нажаль, на сьогодні доля зазначених двигунів невідома.

Тобто – куратори змінюються, а ситуація погіршується.

Так, з весни 2017 року керівництво напрямом утилізації та реалізації було покладено на державного секретаря Міністерства оборони України генерал-полковника ДУБЛЯНА Олександра Володимировича.

Однією з складових зазначеного напряму є передача на переробку брухту і відходів із вмістом дорогоцінних металів. Для забезпечення “правильної” роботи, наприкінці 2017 року на посаду начальника Головного управління майна та ресурсів (орган військового управління, який призначений для виконання покладених на Міністерство оборони України завдань з передачі на переробку брухту і відходів дорогоцінних металів, які утворюються у Збройних Силах України) було призначено полковника БІКЧАНТАЄВА Олександра Борисовича.

Довідка: Попередня посада полковника БІКЧАНТАЄВА О.Б. – заступник начальника Головного управління військової служби правопорядку Збройних Сил України з кадрових питань. Призначення здійснювалось з міркувань особистої відданості та “професійними навичками та набутим досвідом” –попередня посада ДУБЛЯНА О.В. – начальник Головного управління військової служби правопорядку Збройних Сил України. Ще одним підтвердженням зазначеного є факт нагородження полковника БІКЧАНТАЄВА О.Б. орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеню за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності та зміцненні обороноздатності та безпеки України під час проведення АТО.

Так, у 2015 році з метою уникнення ризиків втрат державного майна у вигляді брухту ДГМ, згідно з рішенням Міністра оборони України укладання договорів з передачі на переробку брухту ДГМ здійснювалось виключно з державними переробними підприємствами.

Основними чинниками, які призвели до необхідності прийняття такого рішення, були: недосконалість нормативної бази щодо передачі на переробку брухту ДГМ на державному рівні; відміна ліцензій на вид господарської діяльності щодо збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту чорних та кольорових металів; низький відсоток вилучення дорогоцінних металів з брухту та відходів підприємствами недержавної форми власності у порівнянні з державними підприємствами; застереження Служби безпеки України щодо роботи з підприємствами недержавної форми власності.

Протягом 2015-2017 років Міністерство оборони дійсно укладало договори виключно з державними підприємствами.

Результати роботиу ці роки свідчили про значні збільшення надходжень до Державного бюджету України та здачі банківських металів до Державної скарбниці України за рахунок збільшення в рази, у порівнянні з приватними підприємствами, відсотку вилучення дорогоцінних металів з брухту ДГМ.

Але така ситуація зовсім не задовольняла корупційних чиновників МО, адже прозора робота державних підприємств не надавала їм жодної можливості отримувати «відкати» за рахунок суттєвого зменшення виходу готової продукції та наповнення золотовалютних резервів держави.

Починаючи з 2018 року, після призначення полковника БІКЧАНТАЄВА Олександра Борисовичаначальником Головного управління майна та ресурсів, вектор організації роботи почав стрімко змінюватись в бік підприємств приватної форми власності.

На фоні імітації переддоговірної роботи з державними підприємствами, Головним управлінням майна та ресурсів наполегливо проводилась робота щодо залучення приватних підприємств.

Для незалучення державних підприємств Головним управлінням майна та ресурсів постійно вишукувались причини, з яких договір не міг бути укладений – запрошувався один перелік документів, потім запрошувались ще додаткові документи (у тому числі завірені нотаріально). При цьому суттєвим є той факт, що всі вимоги, які висувались Головним управлінням майна та ресурсів не визначені жодним нормативно-правовим документом. Тобто весь процес здійснювався в умовах ручного управління.

Разом з тим, для початку роботи з приватними підприємствами заважало рішення Міністра оборони.

З метою дотримання інтересів держави під час передачі на переробку брухту ДГМ за підписом Голови Служби безпеки України на ім’я Секретаря Ради Національної безпеки і оборони України та Прем’єр-міністра України були направлені листи щодо передумов завдання шкоди інтересам держави у сфері переробки брухту ДГМ.

На зазначені листи Міністерство оборони відреагувало поверхово та не взяло до уваги. Навпаки, наприкінці 2018 року Головними управлінням майна та ресурсів, була підготовлена доповідь на ім’я Міністра оборони України щодо доцільності залучення до переробки брухту ДГМ ряду приватних підприємств, а по суті підприємства в інтересах яких була підготовлена доповідь - МП ТОВ “Соляріс” та ТОВ “Донбас-ВДМ”.

На зазначену доповідь Міністром оборони України було прийнято позитивне рішення. Передувала зазначеній доповіді велика та кропітка робота представників зазначених двох підприємств у Міністерстві оборони України (ТОВ “Донбас-ВДМ” – ШЕВЧЕНКО Володимир Григоровичмоб), колишній начальник управління відчуження військового майна таТВО начальника Головного управління майна та ресурсів, звільнений у 2018 році; МП ТОВ “Соляріс” – САПСА Остап Михайлович, колишній начальник ДУБЛЯНА О.В. під час його навчання у Військовій Академії).

Довідка: ТОВ “Донбас-ВДМ”¬– основні бенефіціари ЛЕВЧУК Віктор Володимирович та ПЛАХУТА Олександр Миколайович.

На даний час зазначені особи є засновниками діючого прибуткового підприємства, розташованого на території анексованої АР Крим. Крім того, за наявною інформацією через дружину ПЛАХУТИ О.М. – ПЛАХУТУ (ЗАБАВНІКОВУ) Валерію Вадимівну,

більшість родичів якої мешкають в м. Вороніж, зареєстровано аналогічнеТОВ “Донбас-ВДМ” підприємство на території Російської Федерації, яке співпрацює з Міністерством оборони країни агресора.

Більш того, за інформацією, отриманою

з відкритих джерел – OpenDataUA, ТОВ “Донбас-ВДМ” є фігурантом гучної кримінальної справи

(ЄРДР № 12015080010001373

від 22 вересня 2015 р.) суть якої полягає в наступному:

03.03.2009 р. між АТ “Укрексімбанк” та ПрАТ “Завод напівпровідників” (м. Запоріжжя) під патронатом колишнього Голови Адміністрації Президента-втікача Януковича В.Ф. Андрія Клюєва, було укладено кредитну угоду з загальним лімітом 230 млн. євро.

Саме за цим кримінальним провадженням Управлінням Служби безпеки України в Запорізькій обл. проводиться слідство за багатьма статтями Кримінального кодексу України, у тому числі ст. 111 “Державна зрада”. Але цей перелік кримінальних проваджень не є вичерпним за участю даного підприємства. Також у свій час ТОВ “Донбас-ВДМ” був “монополістом” з розграбування ПрАТ “Укртелеком”.

МП ТОВ “Соляріс”– основний бенефіціарій БЕСТАНЬ Сергій Генадійович.

Зазначена особа своє майбутнє ніяк не пов’язує з державою Україна. Рівень незаконного збагачення його сягає таких розмірів, що дозволило йому придбати нерухомість у Німеччині та перевезти туди своїх батьків. Для власного виїзду з України БЕСТАНЮ С.Г. заважають лише намагання подальшого незаконного збагачення за рахунок держави.

Початок роботи МП ТОВ “Соляріс” у галузі переробки озброєння та військової техніки та брухту дорогоцінних металів лежить з 90-х років минулого століття. За час діяльності підприємство неодноразово було та на даний час залишається фігурантомкримінальних справ, пов’язаних з нелегальною торгівлею зброєю, контрабандою, розкраданням державного майна у великих розмірах та корупцією.

За роки діяльності підприємство настільки збагатилось незаконним шляхом за рахунок держави, що має в своєму арсеналі потужний фінансовий ресурс для вирішення питань в органах державної влади.

За наявною інформацією, тільки в 2012 році Службою безпеки України було порушено кримінальну справу суть якої полягає в наступному:

МП ТОВ “Соляріс” здійснювало придбання у ДК “Укроборонпром” списаної військової техніки та озброєння для подальшої переробки як брухту дорогоцінних металів. Насправді, підприємство в змові з посадовими особами зазначеного Концерну проводило роботи з відновлення техніки та озброєння, з подальшою реалізацією відновлених зразків на зовнішньому ринку. Аналогічною діяльністю не цуралось займатися і ТОВ “Донбас-ВДМ”.

В додаток до наведеного вище, слід зазначити, що факти, які були висвітлені у засобах масової інформації щодо отримання захмарних хабарів за оренду земель Міністерства оборони України на ринку 7-й км м. Одеса, діяльності лісгоспів Міністерства оборони та інших державних підприємств сфери управління Міністерства оборони України, знаходяться також у віданні Головного управління майна та ресурсів, начальником якого є полковник БІКЧАНТАЄВ О.Б., керівництво яким здійснює державний секретар Міністерства оборони України ДУБЛЯН О.В.

Підтвердженням суттєвих порушень в управлінні державними підприємствами є Звіт про результати аудиту ефективності управління об’єктами державної власності, затверджений Рішенням Рахункової палати України від 26.02.2019 № 4-1.

Також, чисельними перевірками встановлено, що найвищі показники вилучення дорогоцінних металів з брухту та відходів мають державні переробні підприємства. Водночас, у 2017-2018 роках, Міністерством Оборони України брухт та відходи із змістом дорогоцінних металів на переробку до державних підприємств не передавались, внаслідок чого кошти від її переробки до спецфонду бюджету не надходили, а Державна скарбниця України не наповнювалась.

Такою злочинною діяльністю мародерами від МОУ накопичено велику кількість ресурсу, що у будь-який спосіб намагаються передати,у м´яко кажучи, до не доброчесних підприємців…

Єдина мета такої оборудки – отримання валютних хабарів у надзвичайно великих розмірах за рахунок бюджету держави.

Сподіваємось, що висвітлення подій та вказаних фактів зацікавлять в першу чергу активну частину громадянського суспільства…

Також, маємо надію на незаангажованість представників нової влади і можливість доведення висвітлених порушень до логічного завершення – звільнення мародерів та кримінальні перспективи їх злочинної діяльності.