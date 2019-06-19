Политика В Украине открыли пятое уголовное дело против экс-президента Порошенко

2019-06-19 10:13 213

Госбюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении экс-президента Петра Порошенко и председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

"Сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016-м году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения Кабинета министров", - сообщил бывший замглавы АП Андрей Портнов в Telegram-канале

Напомним, 21 мая ГБР открыло первое дело на Порошенко. Экс-президента подозревают в госизмене и превышении служебных полномочий в связи с инцидентом у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Кроме того, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело по хищениям в энергетике, фигурантами которого стал сам Порошенко и представитель его фракции в Раде Игорь Кононеко.

Сам экс-президент дело ГБР в связи с инцидентом в Керченском проливе считает попыткой переложить ответственность с РФ.

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Политика"

Стало известно, зачем спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер прилетит в Киев

2019-06-19 12:44 39

Трамп снова стал кандидатом, президент США включился в предвыборную гонку

2019-06-19 12:15 78

В Украине открыли пятое уголовное дело против экс-президента Порошенко

2019-06-19 10:13 213

В США заявили, что уже готовы вмешаться в минские переговоры

2019-06-19 09:12 636
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Стало известно, зачем спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер прилетит в Киев 2019-06-19 12:44 39
Трамп снова стал кандидатом, президент США включился в предвыборную гонку 2019-06-19 12:15 78
В Украине открыли пятое уголовное дело против экс-президента Порошенко 2019-06-19 10:13 213
В США заявили, что уже готовы вмешаться в минские переговоры 2019-06-19 09:12 636

Лента

12:44 Стало известно, зачем спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер прилетит в Киев
12:15 Трамп снова стал кандидатом, президент США включился в предвыборную гонку
11:43 Суд отменил штраф водителю, который отказался от проверки и вызвал второй экипаж полиции
КАРТА 11:14 Сепаратисты Донбасса начали бить прицельно - ВСУ снова несет потери, много раненых
10:42 Бывший президент потерял сознание и умер прямо в зале суда
10:13 В Украине открыли пятое уголовное дело против экс-президента Порошенко
09:41 "Нафтогаз" предложил альтернативу новым газовым договорам с РФ
09:12 В США заявили, что уже готовы вмешаться в минские переговоры
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:14 Конгресс США одобрил выделение Украине военной помощи на 250 миллионов долларов