Политика В Украине открыли пятое уголовное дело против экс-президента Порошенко

2019-06-19 10:13 213

Госбюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении экс-президента Петра Порошенко и председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

"Сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016-м году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения Кабинета министров", - сообщил бывший замглавы АП Андрей Портнов в Telegram-канале

Напомним, 21 мая ГБР открыло первое дело на Порошенко. Экс-президента подозревают в госизмене и превышении служебных полномочий в связи с инцидентом у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Кроме того, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело по хищениям в энергетике, фигурантами которого стал сам Порошенко и представитель его фракции в Раде Игорь Кононеко.

Сам экс-президент дело ГБР в связи с инцидентом в Керченском проливе считает попыткой переложить ответственность с РФ.