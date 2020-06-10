Политика В ГБР заявили, что вручили подозрение Порошенко. Готовится арест пятого президента

2020-06-10 14:41 99

В Государственном бюро расследований заявили, что вручили пятому президенту и нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко подозрение, сообщает пресс-служба бюро.

Объявили подозрение якобы когда политик пришел к ним на допрос. В ГБР не уточнили, по какому делу Порошенко стал подозреваемым.

Адвокат Порошенко Илья Новиков утверждает, что Порошенко отказался получать подозрение.

По его словам, когда они с Порошенко зашли в ГБР, прокурор хотел вручить пятому президенту подозрение в деле о назначении замглавы СВР Сергея Семочко. Порошенко отказался его получать.

После отказа от участия в допросе Порошенко собирается покинуть здание ГБР, сообщает ведомство.

Илья Новиков также заявил, что подозрение народному депутату должна вручать генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Еще перед тем, как начался допрос, к нам подошел сотрудник Офиса генпрокурора... и попытался вручить сообщение о подозрении. Поскольку это не было по закону и процедуре, мы отказались общаться с этим человеком. Сейчас Петр Порошенко покинул здание", - сказал адвокат

В свою очередь ряд СМИ со ссылкой на собственные источники в Бюро уже сообщают, что в данное время готовится арест бывшего президента.

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