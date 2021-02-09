Политика НАБУ закрыло уголовное дело против Порошенко и Байдена о краже $100 млрд

2021-02-09 14:16

Еще одно уголовное дело против пятого президента Украины Петра Порошенко закончилось ничем. Сегодня стало известно, что НАБУ закрыло дело по факту возможного расхищения 100 млрд долларов.

"Как нам стало известно, 25 января этого года было закрыто Национальным антикоррупционным бюро Украины уголовное производство, зарегистрированное по заявлению народного депутата Кузьмина (Ренат Кузьмин) и группы народных депутатов... по факту того, что группа политических деятелей США - Обама, Байден, а также Пётр Порошенко осуществили расхищении 100 млрд долларов США",- рассказал на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина " адвокат Порошенко Игорь Головань.

По его словам, заявление депутатов было зарегистрировано в декабре 2019 года.

"Эта история - яркий пример того, как фабрикуются агентами влияния государства-агрессора - РФ- эти провокационные заявления и расследования", - отметил Головань.

Он рассказал, что в декабре 2019 года народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин и группа депутатов обратились в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с заявлением о возможном совершении Порошенко уголовных правонарушений. Основанием для заявления, как подчеркнул адвокат, стала информация российских СМИ и блогеров со ссылкой на якобы утверждение личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани о расхищении $100 млрд.

"В самом твитте Джулиани не идет речь о расхищении $100 млрд. Ничего подобного там нет",- сказал Головань.

Он добавил: "Такая клевета была для того, чтобы причинить вред отношениям с США, осуществить влияние на выборы в США, навредить каким-то образом на то время ещё кандидату в президенты господину Байдену".

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко по заявлению Кузьмина и других депутатов Верховной Рады о возможном совершении уголовного преступления экс-президентом и его окружением уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств) Уголовного кодекса.

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