Мир Трампу надоело ждать когда оппозиция Венесуэлы свергнет диктатора Мадуро

2019-06-21 10:39 258

Лидер США Дональд Трамп быстро теряет интерес к ситуации в Венесуэле, по данным источников в Вашингтоне, ему надоело ждать, когда оппозиция свергнет диктатора Николаса Мадуро.

Как сообщает The Washington Post cо ссылкой на источники в Белом доме, Трамп недоволен тем, как советник по национальной безопасности Джон Болтон и главный специалист по Латинской Америке Маурисио Клэйвер-Кароне оценили ситуацию в республике.

Представители венесуэльской оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо ранее якобы убеждали Белый дом в том, что имеют много сторонников в правительстве республики и смогут без труда сместить Мадуро. Трамп считал, что "мог одержать победу и рекламировать ее как крупное внешнеполитическое достижение". Однако после ряда неудач оппозиции, как пишет газета, президент США начал терять терпение и интерес к ситуации вокруг республики.

При этом официально Белый дом утверждает, что не намерен прекращать давление на Каракас, рассчитывая на долговременную стратегию.

Напомним, самопровозглашенного Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия и Китай ожидаемо выразили поддержку диктатору Мадуро.