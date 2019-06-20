Украина фото Полиция вычислила убийцу 11-летней Даши Лукьяненко в Одесской области

2019-06-20 11:43 108

Первый зампредседателя Нацполиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook раскрыл шокирующие детали гибели 11-летней девочки в Одесской области.

По его словам, после исчезновения Даши Лукьяненко правоохранители по крупицам ежедневно собирали необходимую информацию, удалось посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе 13 июня, и уже понятно, что злоумышленник издевался и убил ребенка практически сразу после ее похищения.

Подозреваемым в убийстве девочки является местный 22-летний парень, которого задержали. Он уже признался правоохранителям в страшном преступлении.

"Уже сегодня я хочу поблагодарить за помощь полиции в розыске Дарьи Лукьяненко обычным гражданам пгт Ивановка... За эти дни была проделана колоссальная работа, по крупицам ежедневно собирали необходимую информацию, найти ребенка и установить личность преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, которая позволила посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе 13.06.2019", - отметил Аброськин, поблагодарив и правоохранителей.

По его словам, было опрошено более 2000 жителей поселка, проведен осмотр тысячи квадратных метров местности.

"Мы все вместе прожили эти пять дней активных поисков ребенка с надеждой найти ее живой, но сегодня мы понимаем, что подонок издевался и убил ребенка практически сразу после ее похищения. Но, к сожалению, ребенка уже не вернуть", - отметил Аброськин.

Сегодня подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко 22-летнего жителя Ивановки, Николая Тарасова увезли в Одессу. Так ему должны избрать меру пресечения. В случае доказательства вины мужчине грозит пожизненное заключение.