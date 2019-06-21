Мир Трамп дал понять, что не станет выполнять решение Сената по торговле оружием

2019-06-21 13:45 93

Сенат США проголосовал за то, чтобы запретить американскому президенту Дональду Трампу продавать оружие Саудовской Аравии.

Всего сенаторы приняли 22 решения, по одному для каждой отдельной сделки. Таким образом, Сенат США выступил за то, чтобы заблокировать действия администрации Трампа по продажам оружия.

Голосование проходило на фоне усиления напряженности в отношениях США с Ираном.

В ответ на это Трамп пообещал наложить вето на данные решения. В Белом доме заявили, что решение о прекращении поставок вооружения Саудовской Аравии послужит сигналом о том, что "США отказываются от своих партнеров и союзников в тот момент, когда они сталкиваются с ростом угроз в их отношении".

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