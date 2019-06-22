Украина Синоптик рассказала, когда спадет жара в Украине - погода на 22 июня

2019-06-22 12:30 180

В субботу, 22 июня, в Украине ожидается очень жаркая погода, однако в некоторых областях ожидаются осадки и грозы. Дождливо будет на Западе, а также в Винницкой и Житомирской областях. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В течение дня в Украине воздух раскалится до + 31 + 36 градусов. В западных областях ожидается + 28 + 32 градуса. Кратковременные дожди с грозами, по ее словам, пройдут в западной части, к ним присоединятся Винницкая и Житомирская области. Во время гроз возможны сильные ливни, шквалы и град.

На остальной территории Украины в выходные будет сухо и солнечно.

В Киеве 22-23 июня ожидается сильная жара, + 32 + 34 градуса. Осадки в столице маловероятны, только вечером в воскресенье пройдет дождь с грозой.

"Берите большой запас воды в машину, кошек и собак обмахивайте и смачивайте, одежду надевайте свободную", - посоветовала Диденко. А уже 25-26 июня жара спадет.