Украина В Одессе авто покатилось по склону и рухнуло на пляж

2019-06-23 00:15 171

В субботу, 22 июня, в Одессе на пляж со склона упал автомобиль Daewoo Lanos - в это время в салоне машины никого не было. Об этом сообщили в пресс-центре Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета.

"22 июня, заступив на смену, матрос-спасатель коммунального учреждения Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета обнаружил перевернутое авто на пляже Лейтенанта Шмидта. Сотрудники убедились, что пострадавших нет. Также была вызвана полиция", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел на 16-й станции Большого Фонтана. Отмечается, что некая женщина припарковала автомобиль примерно в 5:40, однако не заблокировала стояночный тормоз. В результате машина покатилась по склону и перевернулась.

Известно, что автомобиль уже забрали с пляжа при помощи эвакуатора. Вследствие происшествия никто не пострадал, поскольку инцидент случился в раннее время суток, когда на пляже почти никого не было.