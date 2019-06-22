Политика Минобороны Украины и НАТО активизируют обмен разведданными

2019-06-23 07:00 180

 

Минобороны Украины и НАТО подписали меморандум о взаимопонимании в сфере разведки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Украина договорилась о наращивании взаимодействия с разведывательными структурами НАТО. Уже сейчас готовятся совместные разведывательные оценки действий России. Представители ГУР Минобороны и НАТО подписали меморандум о взаимопонимании в сфере разведывательной деятельности.

Во время переговоров с руководителями разведывательных структур государств-членов НАТО начальник ГУР генерал-полковник Василий Бурба обнародовал очередные доказательства военной активизации страны-агрессора на оккупированных территориях Украины и вблизи границ стран Европы. Разведчики Украины и стран Балтии наладили обмен опытом противодействия российской агрессии по ключевым направлениям разведывательной деятельности, в частности, в области кибернетической разведки.

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