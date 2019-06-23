Украина Петровский пост-2019: что нельзя делать в этот день

2019-06-23 15:00 387

 

Через неделю после праздника Троица, 24 июня у православных украинцев начинается Петров пост.

Он считается первым летним постом и подготавливает всех православных к важному празднику. Пост был назван в честь святых апостолов Петра и Павла. В 2019 году Петров пост длится с 24 июня по 11 июля.

Лучше всего быть дома в тишине и покое. Следует отказаться от поездок, командировок и путешествий. Танцы, музыку и застолья отложите до 11 июля.

Не стоит ссориться с окружающими вас людьми – не берите грех на душу, особенно во время поста.

В период поста оградите себя от лишних сплетен, обсуждения кого-либо, от неприятных слов и дел.

Не менее важно держать пост и в еде. Обычная и незамысловатая еда, никаких алкогольных напитков и наркотических веществ помогут вам достойно выдержать этот пост.

Не стоит есть продукты животного происхождения (мясо и яйца), но в некоторые дни разрешается употреблять рыбу. Ее можно в субботние и воскресные дни.

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