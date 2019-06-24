Политика Глава МИД Украины Климкин спрогнозировал опасные маневры Путина

2019-06-24 14:15 180

Глава МИД Украины Павел Климкин уверен, что Россия будет затягивать встречу лидеров государств в нормандском формате.

"Я думаю, что Россия пока будет затягивать встречу, это моя точка зрения и мое видение, как Путин будет маневрировать", − заявил Климкин в интервью 5 каналу.

По его словам, для такой встречи нужна тщательная подготовка.

"Я думаю, что Россия сейчас будет пытаться создавать проблемы, и будет продолжать эту тактику. Главное не встреча, как таковая, главное, какие результаты от нее могут быть. Встреча должна быть такой, которая приведет к освобождению наших ребят и решению вопросов по безопасности и того, что мы будем делать дальше", − указал глава МИД.