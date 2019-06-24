Политика Глава МИД Украины Климкин спрогнозировал опасные маневры Путина

2019-06-24 14:15 180

Глава МИД Украины Павел Климкин уверен, что Россия будет затягивать встречу лидеров государств в нормандском формате. 

"Я думаю, что Россия пока будет затягивать встречу, это моя точка зрения и мое видение, как Путин будет маневрировать", − заявил Климкин в интервью 5 каналу.

По его словам, для такой встречи нужна тщательная подготовка.

"Я думаю, что Россия сейчас будет пытаться создавать проблемы, и будет продолжать эту тактику. Главное не встреча, как таковая, главное, какие результаты от нее могут быть. Встреча должна быть такой, которая приведет к освобождению наших ребят и решению вопросов по безопасности и того, что мы будем делать дальше", − указал глава МИД.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Климкин назвал "реальные" сроки вступления в ЕС

2019-06-13 17:00 594

Глава МИД Украины засомневался, что Украина может стать членом ЕС даже через 10 лет

2019-06-13 13:44 606

Климкин рассказал о действиях Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

2019-06-12 17:30 624

Глава МИД Украины заговорил о переговорах по деоккупации Крыма

2019-06-12 08:12 693

Еще новости в разделе "Политика"

Путин разрешил транзит украинских товаров через территорию РФ

2019-06-24 16:30 51

Глава МИД Украины Климкин спрогнозировал опасные маневры Путина

2019-06-24 14:15 180

Москва выдвинула новые условия по транзиту газа через Украину

2019-06-24 13:14 240

В Праге самые массовые протесты со времен "бархатной" революции 1989 года

2019-06-24 09:41 300
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Путин разрешил транзит украинских товаров через территорию РФ 2019-06-24 16:30 51
Глава МИД Украины Климкин спрогнозировал опасные маневры Путина 2019-06-24 14:15 180
Москва выдвинула новые условия по транзиту газа через Украину 2019-06-24 13:14 240
В Праге самые массовые протесты со времен "бархатной" революции 1989 года 2019-06-24 09:41 300

Лента

16:30 Путин разрешил транзит украинских товаров через территорию РФ
15:46 Нейробиологи разрушили миф о безвредности пива - опасен даже один бокал
фото 15:30 26 червня у Національній опереті відбудеться ПРЕМ’ЄРА трагікомедії «Розмова, якої не було»
15:12 Киберполиция вычислила и нейтрализовала группу российских хакеров
14:43 Кинотеатры Грузии убрали из проката все фильмы на русском языке
14:24 Агент Кремля Сергей Коровченко с помощью Ляшко и Тимошенко пытается избраться в Раду
14:15 Глава МИД Украины Климкин спрогнозировал опасные маневры Путина
13:42 Начался нестрогий Петров пост: особенности, меню, традиции и запреты
13:14 Москва выдвинула новые условия по транзиту газа через Украину
13:06 Последний этап многолетней войны за активы Руслана Тарпана