Политика В ТКГ по Донбассу заявили, что РФ снова пытается втиснуть в переговоры представителя террористов

2020-12-03 11:40 147

РФ пытается изменить процесс урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении украинской делегация в ТКГ.

Вместо уже привычного нормандского формата Москва продавливает переход к дискуссии между Украиной и представителями ОРДЛО. Таким образом РФ пытается легитимизировать представителей "ЛДНР" путем привлечения их на высшие международные площадки, в частности ООН.

"Результатом реализации этого замысла может стать одностороннее признание РФ так называемых "ЛНР" и "ДНР" или угроза такого признания. Это означает, что давление на высшее военно-политическое руководство Украины, которое руководство РФ пыталось проводить в течение года после Парижских договоренностей, не удалось", - сказано в заявлении.

В украинской делегации также признают, что Кремль снова перешел к откровенному шантажу международного сообщества и, прежде всего, Франции и Германии, пытаясь "дискредитировать их роль как активных и последовательных участников нормандского формата".

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