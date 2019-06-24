Мир Нейробиологи разрушили миф о безвредности пива - опасен даже один бокал

2019-06-24 15:46 120

Даже низкие дозы алкоголя приводят к тому, что человек сильнее связывает волевое действие и стимул, чем обычно. Это может заставить его чувствовать, что полностью контролирует ситуацию, когда на самом деле это отнюдь не так.

В Университете Сассекса в Великобритании нейробиологи нашли новую опасность небольших доз алкоголя.

Как сообщает MedicalXpress, алкоголя, содержащегося в 0,5 литра пива или большом бокале вина достаточно, чтобы нарушить чувство воли у здоровых людей. Ученым удалось узнать об этом в ходе эксперимента.

Добровольцы выпивали столько алкогольных напитков, чтобы содержание алкоголя в крови не превышало предел, допустимый для вождения. Ученые изучили влияние таких доз алкоголя на волевое действие и последующий физический стимул.

К примеру, если человек пошевелил рукой, а затем увидел вспышку света, то мозг воспринимает действие, как совершенное чуть позже, чем на самом деле, а стимул - как произошедший чуть раньше. Считается, что этот феномен связан с чувством воли.