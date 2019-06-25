Детали Facebook заявил о необходимости государственного регулирования Соцсетей

2019-07-05 14:22 648

Руководство компании Facebook заявило, что внутреннее расследование не выявило "никаких доказательств" вмешательства РФ в ход референдума по Brexit в июне 2016-го с помощью соцсети.

Как сообщил в интервью BBC вице-президент Facebook, директор по коммуникациям Николас Клегг, компания провела внутренний анализ данных и не нашла ни одной "существенной попытки" со стороны внешних сил повлиять на исход голосования.

Клегг отметил, что сейчас есть соблазн объяснять политическое землетрясение в Великобритании "заговором". Но он считает, что скептические настроения британцев относительно членства в Евросоюзе имеют "более глубокие корни".

При этом, вице-президент Facebook заявил о необходимости государственного регулирования соцсетей.

"Создание подобных правил не является задачей частных компаний - ни больших, ни малых", - подчеркнул он.

 

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