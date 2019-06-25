Политика Украина объявила бойкот ПАСЕ из-за России и экстренно обратилась к Зеленскому

2019-06-25 21:00 393

 

Во время заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) украинская делегация в знак протеста против поблажек для России покинула зал заседаний.

Позже министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что из-за решения ПАСЕ вернуть российскую делегацию Украина отозвала посла при Совете Европы для консультаций.

Как сообщил нардеп Борислав Береза на своей странице в Facebook, такой шаг Украина предприняла после оспаривания полномочий российской делегации в составе ПАСЕ. Он отметил, что на данный момент полномочия РФ в ПАСЕ поставлены под сомнения.

"Президент ПАСЕ признала, что полномочия российской делегации оспорены обоснованно, и на россиян могут быть наложены санкции. Теперь этот вопрос передан в профильные комитеты. Мы запустили процесс наложения возможных санкций и ждем решения комитетов. Так же мы оспорили возможность назначения Слуцкого на позицию вице-президента ПАСЕ, как персоны, на которую наложены санкции ЕС за преступления против Украины. И ПАСЕ в ближайшее время обязано принять решения", – сказано в сообщении.

При этом нардеп Леонид Емец на своей странице в Facebook раскрыл детали решения украинской делегации:

  1. Прекратить участие в работе сессии Парламентской Ассамблеи, кроме вопросов лишения полномочий российской делегации.

  2. Делегация обращается в Верховную Раду Украины из-за необходимости срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в работе ПАСЕ.

  3. Делегация обращается к президенту и МИД по определению дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы.

"Делегация не может и не имеет права принимать решение об участии Украины в ПАСЕ, это будет делать украинский парламент. Сейчас мы приостановили участие в этой сессии Ассамблеи до момента принятия решения Украиной. Позиция Совета Европы и отдельных стран требует формулировки четкого поведения всех представителей Украины. Этот вопрос должен быть решен на уровне парламента, правительства и президента. Россия поставила требования относительно своего возвращения, Украина тоже должна выставить свои требования", – написал он.

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