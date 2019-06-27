Политика Зеленский внес в Раду законопроект который обрадует всех украинцев

2019-06-27 17:00 453

Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады важный законопроект о снижении цен на электроэнергию.

Президент зарегистрировал в Верховной раде законопроект №10401, который предусматривает внесение изменений в некоторые законы Украины по снижению стоимости электроэнергии. Об этом сообщается на сайте парламента.

Президент определил этот документ как неотложный. При этом текст самого законопроекта пока отсутствует на сайте Верховной Рады.

По состоянию на момент написания материала законопроект уже был передан на рассмотрение руководству.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы должны быть готовы к непредсказуемым ценам на электроэнергию с 1 июля 2019 года.

Об этом в интервью журналистам рассказал эксперт и представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

По его словам, цены могут резко взлететь для простого населения сразу после запуска рынка электроэнергии в Украины.

Андрей Герус утверждает, что резкий рост стоимости электроэнергии может произойти в том случае, если государство не доработает до конца правила энергорынка, который должен быть запущен уже 1 июля 2019 года.

«Не было проведено никакой подготовительной работы, чтобы демонополизировать рынок, чтобы возникла конкуренция. Когда у двух групп компаний есть 90% выработки электроэнергии, то однозначно, что они могут договориться между собой, и установить любую цену. Последствия могут быть очень серьезными, и на сегодняшний день они не являются полностью прогнозируемы», — подчеркнул эксперт.

Помимо этого, представитель президента Владимира Зеленского в правительстве призвал отложить запуск энергорынка в Украине и отметил, что лучше «не играть в такие опасные игры».

«Вот почему не стоит играть в такие опасные игры. Лучше отсрочить введение новых правил энергорынка, протестировать их и доработать», — подытожил эксперт Андрей Герус.

Стоит отметить, что Всемирный банк, ЕБРР, представительство Европейского Союза и представительство Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине также призвали Украину отложить запуск энергорынка.