Украина фото + видео Последствия непогоды в Киеве: деревьями завалило 15 авто, двух человек госпитализировали

2019-06-27 17:30 237

 

Вследствие непогоды в Киеве были госпитализированы два человека, кроме того, спасатели освободили от деревьев 15 авто. По этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в г. Киеве.

По данным ведомства, в результате непогоды в Киеве произошел ряд событий, для ликвидации которых привлекались подразделения ГУ ГСЧС Украины в столице, а именно: падение деревьев на проезжую часть, на автомобили, на дома и на людей.

Спасатели выезжали 15 раз для уборки деревьев с автомобилей по разным адресам. Еще 4 раза выезжали для уборки деревьев из домов.

Все остальные выезды спасатели осуществили для уборки деревьев с проезжих частей.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений бригадами скорой медицинской помощи госпитализирована женщина с ул. Антоновича и мужчина с Лесного проспекта.

По состоянию на 15:30 спасатели осуществили 42 выезда для ликвидации событий.

 

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Украина

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