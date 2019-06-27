Политика Украина готовится присоединиться к двум операциям НАТО

2019-06-27 19:30 90

 

Завершены проекты документов, которые позволят присоединиться к миссии НАТО в Ираке и операции НАТО на море - Sea Guardian.

Украина подготовила документы для присоединения к операциям Североатлантического альянса в Ираке и на море. Об этом сообщил замминистра обороны Анатолий Петренко после встречи с представителями оборонных ведомств стран-членов Альянса в Брюсселе, передает Интерфакс-Украина.

"Уже сейчас мы завершили проекты документов, которые позволят нам присоединиться к миссии НАТО в Ираке, - это будут наши специалисты с реальным боевым опытом", – рассказал Петренко.

Он также добавил, что Украина планирует участвовать в операции НАТО "Морской охранник" – "с точки зрения ситуационной осведомленности и безопасности в Черном и Азовском морях".

Ранее стало известно, что в июле НАТО и Украина проведут дополнительные совместные учения в Черном море. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Также он сообщил, что НАТО продолжит помогать Украине. По словам генсека НАТО, более 40 млн евро выделят на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию.

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