Политика фото В Японии стартовал саммит G20: какие вопросы будут решать лидеры стран

2019-06-28 11:41 93

Сегодня, 28 июня, в японском городе Осака открылся саммит "Большой двадцатки" (G20). Лидеры стран с самыми мощными экономиками в течение двух дней планируют обсуждать состояние мировой экономики, торговые конфликты, проблемы климата и кризис в Персидском заливе.

Также политики планируют провести ряд двусторонних встреч. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель уже провела встречу с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Кроме того, у канцлера запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ожидаются также личные встречи Путина и Трампа, а также Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.

Участники саммита начали консультации касательно состояния мировой экономики. Члены делегаций начали работу над текстом заключительного коммюнике.