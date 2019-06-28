Политика фото В Японии стартовал саммит G20: какие вопросы будут решать лидеры стран

2019-06-28 11:41 93

Сегодня, 28 июня, в японском городе Осака открылся саммит "Большой двадцатки" (G20). Лидеры стран с самыми мощными экономиками в течение двух дней планируют обсуждать состояние мировой экономики, торговые конфликты, проблемы климата и кризис в Персидском заливе.

Также политики планируют провести ряд двусторонних встреч. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель уже провела встречу с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Кроме того, у канцлера запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ожидаются также личные встречи Путина и Трампа, а также Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.

Участники саммита начали консультации касательно состояния мировой экономики. Члены делегаций начали работу над текстом заключительного коммюнике.

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Политика"

Верховный Суд закрыл производство по делу Саакашвили

2019-06-28 12:14 12

фото В Японии стартовал саммит G20: какие вопросы будут решать лидеры стран

2019-06-28 11:41 93

Гройсман предложил срочно зачистить Кабмин от людей Порошенко

2019-06-28 11:13 186

Украина готовится присоединиться к двум операциям НАТО

2019-06-28 10:40 573
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Верховный Суд закрыл производство по делу Саакашвили 2019-06-28 12:14 12
фото В Японии стартовал саммит G20: какие вопросы будут решать лидеры стран 2019-06-28 11:41 93
Гройсман предложил срочно зачистить Кабмин от людей Порошенко 2019-06-28 11:13 186
Украина готовится присоединиться к двум операциям НАТО 2019-06-28 10:40 573

Лента

12:14 Верховный Суд закрыл производство по делу Саакашвили
фото 11:41 В Японии стартовал саммит G20: какие вопросы будут решать лидеры стран
11:13 Гройсман предложил срочно зачистить Кабмин от людей Порошенко
11:05 Свежая социология: Оппозиционный блок уже проходит в Раду
10:40 Украина готовится присоединиться к двум операциям НАТО
КАРТА 10:12 Сепаратисты применили запрещенное оружие практически по всей линии фронта
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:11 День Конституции Украины - история главного документа страны
08:26 Коболев пригрозил остановить импорт газа и сорвать отопительный сезон
22:00 Лето закончилось: погода в Украине удивит всех, +18 и дожди