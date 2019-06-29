Украина Субсидии с 1 июля: что нужно знать украинцам

2019-06-29 13:30 285

 

В июле прожиточный минимум для украинцев вырастет с 1856 до 1963 грн. По этой причине повысятся и другие социальные выплаты, а именно: субсидии, пенсии, алименты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Расчет субсидии проводится в каждом случае индивидуально (этот механизм прописан в постановлении Кабмина №319 от 27 апреля 2016 года), но для него необходимо знать две базовые цифры — ежемесячный доход на одного члена семьи и сумму, которая платится за коммунальные услуги. Максимальный доход на члена семьи не должен превышать 5000 грн, а на оплату коммунальных услуг должно уходить не менее 22,06% от этой суммы в расчете на каждого человека.

Есть только два вида социальных платежей, которые не учитываются в определении дохода семьи. Это помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и помощь внутренне перемещенным лицам. Все остальные — стипендии, пенсии, пособия по безработице — входят в совокупный доход семьи.

Кроме того, в совокупный доход не зачисляются: а) цена безвозмездно полученных санаторно-курортных путевок; б) стоимость протезно-ортопедических изделий и средств реабилитации; в) суммы регрессных выплат (возмещение вреда за повреждение здоровья работника).

Еще одна важная деталь: для неработающих пенсионеров при расчете размера субсидий вместо совокупного дохода за предыдущий год учитывается доход только за предыдущий перед обращением месяц.

Также разработан онлайн-калькулятор размера субсидии, который находится по ссылке: https://teplo.gov.ua/calculation.

Отметим, что учитывается тот размер прожиточного минимума, который был по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы. Сейчас он составляет 1856 грн.

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