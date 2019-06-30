Политика Волкер о предложении России передать моряков: Это была ловушка

2019-06-30 10:00 99

 

Предложение России насчет пленных украинских моряков - это оскорбление правосудия и обман, подчеркивает спецпредставитель Госдепа

Предложение России о передаче захваченных ею украинских моряков Украине на условиях гарантии, что они продолжат отбывать назначенный российским судом срок в украинской тюрьме, является оскорблением и ловушкой. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, пишет polygraph.info.

Волкер сказал, что российское "предложение" Украине участвовать в уголовном расследовании в отношении моряков является оскорблением правосудия, поскольку не было никаких оснований для их задержания, а также оскорблением ООН и суверенитета Украины.

У себя в Twitter Волкер процитировал название статьи - "Россия не предлагала освободить захваченных ею украинских моряков". "Это была ловушка", - добавил он.

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол вчера, 28 июня, написал в Twitter, что на встрече с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным на полях саммита G20 президент США Дональд Трамп не стал поднимать вопрос о пленных украинских моряках.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин ответил на заявления президента Владимиру Зеленскому, возмущенного нотой МИДа, которое ведомство отправило России по поводу военнопленных моряков. Министр объяснил: российская нота - примитивная ловушка, а ответная украинская нота разоблачает мотивы РФ.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Волкер призвал РФ прекратить лгать о причинах крушения MH17

2019-06-20 20:30 1080

Наказание России неотвратимо: Порошенко о расследовании катастрофы самолета МН17

2019-06-19 19:00 696

Стало известно, зачем спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер прилетит в Киев

2019-06-19 12:44 1455

В США заявили, что уже готовы вмешаться в минские переговоры

2019-06-19 09:12 5757

Еще новости в разделе "Политика"

Чубаров назвал условие возобновления подачи воды: план деоккупации Крыма на стол

2019-06-30 10:31 78

ОБСЕ потеряла беспилотник на Донбассе

2019-06-30 10:26 48

Катастрофа с Крымским мостом, срочно подключили Путина: появилось экстренное обращение

2019-06-30 10:17 147

Путин ответил Зеленскому на призыв вернуть украинских моряков

2019-06-30 10:09 105
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Чубаров назвал условие возобновления подачи воды: план деоккупации Крыма на стол 2019-06-30 10:31 78
ОБСЕ потеряла беспилотник на Донбассе 2019-06-30 10:26 48
Катастрофа с Крымским мостом, срочно подключили Путина: появилось экстренное обращение 2019-06-30 10:17 147
Путин ответил Зеленскому на призыв вернуть украинских моряков 2019-06-30 10:09 105

Лента

10:39 Украинцы заплатят налоги за свои квартиры: нарушителям грозят штрафы
фото 10:34 В Черном море открыли стрельбу, поднята авиация: подробности
10:31 Чубаров назвал условие возобновления подачи воды: план деоккупации Крыма на стол
10:26 ОБСЕ потеряла беспилотник на Донбассе
10:17 Катастрофа с Крымским мостом, срочно подключили Путина: появилось экстренное обращение
10:13 Мать убийцы Даши Лукьяненко знала о преступлении: неожиданные данные полиграфа
10:09 Путин ответил Зеленскому на призыв вернуть украинских моряков
10:00 Волкер о предложении России передать моряков: Это была ловушка
15:00 Украинцам разрешили не платить за коммуналку: что нужно знать
14:30 Представитель Зеленского пообещал месяц подметать Крещатик, если не снизит "зеленый тариф"