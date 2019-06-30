Украина фото В Черном море открыли стрельбу, поднята авиация: подробности

2019-06-30 10:34 93

В субботу, 29 июня, экипаж фрегата «Гетьман Сагайдачный» Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провел боевые учения в Черном море, сообщает Генштаб ВСУ.

«В частности, экипаж провел тренировку по артиллерийскому бою с кораблем противника, отражение нападения малоразмерных скоростных плавсредств, а также, совместно с авиацией ВМС ВСУ, учение по выявлению и уничтожению подводной лодки в условиях активного противодействия противника», — говорится в сообщении.

Кроме того, на фрегате провели учения по преодолению кораблем района с минной опасностью, отражению средств воздушного нападения противника и защиты на незащищенном рейде.

«По результатам выхода в море командование корабля положительно оценило действия экипажа, особо отметив высокий уровень подготовки артиллеристов, которые осуществили полное накрытие и уничтожение условных целей», — отметили в Генштабе.