Украина фото В Черном море открыли стрельбу, поднята авиация: подробности

2019-06-30 10:34 93

 

В субботу, 29 июня, экипаж фрегата «Гетьман Сагайдачный» Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провел боевые учения в Черном море, сообщает Генштаб ВСУ.

«В частности, экипаж провел тренировку по артиллерийскому бою с кораблем противника, отражение нападения малоразмерных скоростных плавсредств, а также, совместно с авиацией ВМС ВСУ, учение по выявлению и уничтожению подводной лодки в условиях активного противодействия противника», — говорится в сообщении.

Кроме того, на фрегате провели учения по преодолению кораблем района с минной опасностью, отражению средств воздушного нападения противника и защиты на незащищенном рейде.

«По результатам выхода в море командование корабля положительно оценило действия экипажа, особо отметив высокий уровень подготовки артиллеристов, которые осуществили полное накрытие и уничтожение условных целей», — отметили в Генштабе.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Учения НАТО в Черном море: РФ подняла в воздух самолеты А-50

2019-06-10 21:00 996

Врачи рассказали подробности здоровья Бари Алибасова, который уже четвертый день в коме

2019-06-10 19:30 1164

Раскрыта реальная цель военно-морских учений НАТО в Балтийском море

2019-06-10 11:13 1251

Патрульный самолет США Poseidon провел разведку у побережья оккупированного Крыма

2019-06-06 15:14 768

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцы заплатят налоги за свои квартиры: нарушителям грозят штрафы

2019-06-30 10:39 57

фото В Черном море открыли стрельбу, поднята авиация: подробности

2019-06-30 10:34 93

В Госслужбе занятости назвали самые востребованные профессии в Украине

2019-06-30 10:29 72

Мать убийцы Даши Лукьяненко знала о преступлении: неожиданные данные полиграфа

2019-06-30 10:13 120
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Украинцы заплатят налоги за свои квартиры: нарушителям грозят штрафы 2019-06-30 10:39 57
фото В Черном море открыли стрельбу, поднята авиация: подробности 2019-06-30 10:34 93
В Госслужбе занятости назвали самые востребованные профессии в Украине 2019-06-30 10:29 72
Мать убийцы Даши Лукьяненко знала о преступлении: неожиданные данные полиграфа 2019-06-30 10:13 120

Лента

10:39 Украинцы заплатят налоги за свои квартиры: нарушителям грозят штрафы
фото 10:34 В Черном море открыли стрельбу, поднята авиация: подробности
10:31 Чубаров назвал условие возобновления подачи воды: план деоккупации Крыма на стол
10:29 В Госслужбе занятости назвали самые востребованные профессии в Украине
10:26 ОБСЕ потеряла беспилотник на Донбассе
10:17 Катастрофа с Крымским мостом, срочно подключили Путина: появилось экстренное обращение
10:13 Мать убийцы Даши Лукьяненко знала о преступлении: неожиданные данные полиграфа
10:09 Путин ответил Зеленскому на призыв вернуть украинских моряков
10:01 Волкер о предложении России передать моряков: Это была ловушка
15:00 Украинцам разрешили не платить за коммуналку: что нужно знать