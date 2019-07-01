Украина Андрей Богдан пояснил, как положить конец скандалам с переименованиями в Киеве

2019-07-01 14:14 147

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что он бы вынес на референдум вопрос о возвращении проспекте Бандеры в Киеве. 

"Я бы вынес этот вопрос референдум. Почему кто-то должен определять, как называть? Хотят Бандеры — пусть будет Бандеры. Это может быть соцопрос, консультативный", - сообщил он в интервью "РБК-Украина".

Напомним, что Окружной админсуд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в столице, которые ранее были переименованы в связи с законом о декоммунизации.

В июне 2017 года определением Окружного административного суда города Киева удовлетворено ходатайство о частичном обеспечении иска, которое оставлено без изменений. А именно – судом было запрещено Киевскому городскому совету подавать на подпись и публиковать решения сессии депутатов КГС о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича до принятия решения по данному делу.

Сейчас у Кличко готовят апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов в столице.

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