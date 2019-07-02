Украина Из-за ветра в пяти областях Украины обесточены более 600 населенных пунктов

2019-07-02 13:44 84

Из-за осложнения погодных условий, о котором заранее предупреждан Гидрометцентр, в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенным остается 601 населенный пункт в пяти областях Украины, в Ровенской области частично повреждены крыши 5 школ и 24 жилых домов. 

"В результате осложнения погодных условий (сильный ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач был обесточен 601 населенный пункт в 5 областях, а именно: Черниговская - 291, Житомирская - 101, Киевская - 85, Сумская - 73 и Ровенская – 51", –  сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Бригады облэнерго привлечены к восстановлению электроснабжения. Напомним, 1 июля в 9 населенных пунктах Заречненского и Дубровицкого районов Ровенской области в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) частично повреждены крыши 5 школ и 24 жилых домов.

"Пострадавших в результате непогоды нет. Подразделения ГосЧС не привлекались. Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды", – подчеркнули спасатели.

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