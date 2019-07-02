Политика "Это не "Квартал": идеи Зеленского по Донбассу нарвались на острую критику

2019-07-02 17:07 147

 

Президент Украины Владимир Зеленский в вопросе войны на Донбассе действует абсолютно неверно.

"К сожалению, мои надежды на нового президента тают с каждым днем", – сказал военный эксперт Олег Жданов.

Он пояснил: "Я возлагал огромнейшую надежду на Зеленского в том плане, что его команда признает факт войны. Для того чтобы ее закончить, ее надо сначала признать. Пока мы не признаем факта войны на Донбассе, мы ее никогда не закончим".

В частности, по словам Жданова, "Зеленский вытащил идею разведения войск 2016 года, одним из авторов которой является Кучма, и он пытается нахрапом, наскоком решить этот вопрос".

В то же время эксперт подчеркнул: решение вопроса прекращения войны на Донбассе имеет "одно-единственное условие": "если у Зеленского личная договоренность с Путиным, потому что процессами на той стороне управляет лично президент России. Больше никто не может повлиять на процесс".

"Если у него есть личная договоренность, он может остановить конфликт, но на каких условиях – это уже будет вопрос второстепенный", – заметил эксперт.

"Если у него такой договоренности нет, это все дилетантство, это детский сад. Эти метания из стороны в сторону – а давайте язык, а давайте войска отведем, а давайте прекратим стрелять в ответ... Это все детский лепет на лужайке", – заявил Жданов.

"Я в шоке. Они, видимо, до сих пор не поняли, куда они попали, что это не студия "Квартал", – резюмировал он и признался, что на очередных президентских выборах голосовал за Владимира Зеленского.

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