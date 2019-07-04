Украина фото Автовладельцев предупредили о новой опасности из-за погоды: «может случиться с каждым»

2019-07-04 21:30 48

С приходом жары владельцев автомобилей просят быть максимально внимательными.

А все потому, что дворовые коты нашли новое прибежище от зноя: они пристраиваются поспать под колесными арками. И если автовладелец вовремя не увидит такого «клиента», может схлопотать статью за жестокое обращение с животными, вдруг что случится с котом.

Как такая кошачья сиеста выглядит со стороны, показали пользователи в соцсетях, опубликовав соответствующие фото, сделанные на Юбилейном. На кадрах видно, что безымянный мурлыка спит наверху правого переднего колеса. Его присутствие выдают только торчащие наружу рыжие лапы.