Украина Получить канадскую визу станет намного проще - что и как изменится

2019-07-05 16:31 117

Канада может позволить украинцам путешествовать по стране с использованием электронных виз. 

"Мы провели очень продуктивную встречу с Президентом Владимиром Зеленским. Я покинула ее с большой победой для моих избирателей: премьер-министр Трюдо взял обязательства позволить украинцам посещать Канаду с предварительной электронной авторизацией", - сообщила депутат парламента Канады от Либеральной партии Марьяна Мигайчук, передает "Укринформ".

Также она отметила, что в течение своей каденции внесла в парламент несколько петиций о необходимости упрощения визового режима для украинцев, "и наконец это приближается".

Конгресс украинцев Канады сейчас лоббирует в канадском правительстве вопрос о введении для украинцев правил путешествий, подобных тем, которые действуют для граждан Бразилии. С 2017 года бразильцы, которым на протяжении минувших 10 лет была предоставлена канадская туристическая виза, могут для следующих путешествий в Канаду получать только электронную авторизацию, которая за несколько минут оформляется онлайн и стоит 7 долларов.

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