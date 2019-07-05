Мир Амстердам отказался принимать "Евровидение-2020"

2019-07-06 10:30 192

Амстердам не будет принимать песенный конкурс "Евровидение" в следующем году. Об этом мэр столицы Нидерландов Фемке Хальсема заявила в открытом письме, обнародованном в пятницу, 5 июля.

По ее словам, концертный зал Ziggo Dome, который предполагался в качестве места проведения мероприятия, оказался недоступен в запланированный период, пишет Eurovisionary.

"Это связано с бронированиями, которые, как выяснилось при тщательном изучении, невозможно перенести", - подчеркнула градоначальница.

Хальсема подчеркнула, что город пытался найти другое место для "Евровидения", однако эти попытки не увенчались успехом.

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade. Города Гаага и Бреда ранее также заявили о том, что не намерены принимать мероприятие.

С учетом этого в борьбе за проведение конкурса остается пять городов - Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Решение должно быть принято в августе.