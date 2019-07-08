Мир Китай планирует в 2020 году запустить миссию на Марс

2019-07-08 21:30 375

 

Китайские ученые хотят понять, могут ли условия на Марсе в будущем измениться таким образом, чтобы планета стала пригодной для жизни людей.

Китайские ученые объявили о завершении строительства марсохода, который используют во время первой исследовательской миссии Китая на Марсе в 2020 году. Об этом 7 июля сообщило издание Global Times.

Миссия предполагает полет на орбиту Марса, посадку и перемещение по его поверхности. Ученые планируют исследовать атмосферу, рельеф, особенности магнитного поля и геологические характеристики планеты.

Руководитель лунной программы Китая Оуян Цзыюань сообщил, что основной задачей аппарата станет выявление возможных признаков жизни на Марсе. Миссия должна помочь ученым понять, могут ли условия на планете в будущем измениться таким образом, чтобы она стала пригодной для жизни людей.

В июне 2019 года в NASA объявили об открытии органических молекул в поверхностном слое марсианского грунта.

 

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