Мир Лукашенко дал окончательный ответ касательно союза с Россией

2019-07-09 18:30 204

 

Республика Беларусь не будет входить в состав Российской Федерации. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает Белта.

По словам Лукашенко, Минск и Москва договорилось "не ломать" договор о создании союзного государства.

"Мы ответили на самый главный вопрос, который, знаете, подбрасывался со всех сторон (не знаю, с какой целью): войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет. Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему. И Путин на этот вопрос отвечал. И я тем более. Нет такой необходимости. Ну и по ряду других вопросов. Мы решили так, что мы должны идти шаг за шагом, для того чтобы реализовать положения союзного договора", - подчеркнул глава белорусского государства.

Он также отметил, что "если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время".

"Поэтому президенты решили, что нельзя трогать договор, а надо просто выработать документы, материалы (мы назвали это Программой действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках союзного договора)", - резюмировал Лукашенко.

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