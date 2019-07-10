В США ввели запрет на тюнинг и даже самостоятельный ремонт авто

Законодатели округа Сакраменто штат Калифорния запретили жителям чинить собственные автомобили в собственных гаражах.
Отныне любой ремонт собственного авто, который вы делаете в домашних условиях, в Сакраменто является незаконным.
Под запрет попадают даже такие простые процедуры как замена масла и фильтров, тормозных колодок, деталей подвески и даже замена шин. Не говоря уже о разнообразном тюнинге.
Если полиция поймает нарушителя на месте преступления, то ему грозит штраф в 430 долларов.
Согласно официальной версии, этот законопроект был пролоббирован экологами. Якобы химические вещества, применяемые в ремонте автомобилей, могут загрязнять почву и воду, тем самым пагубно влияя на здоровье калифорнийцев.