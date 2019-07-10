Курьезы В США ввели запрет на тюнинг и даже самостоятельный ремонт авто

2019-07-10 14:00 228

Законодатели округа Сакраменто штат Калифорния запретили жителям чинить собственные автомобили в собственных гаражах.

Отныне любой ремонт собственного авто, который вы делаете в домашних условиях, в Сакраменто является незаконным.

Под запрет попадают даже такие простые процедуры как замена масла и фильтров, тормозных колодок, деталей подвески и даже замена шин. Не говоря уже о разнообразном тюнинге.

Если полиция поймает нарушителя на месте преступления, то ему грозит штраф в 430 долларов.

Согласно официальной версии, этот законопроект был пролоббирован экологами. Якобы химические вещества, применяемые в ремонте автомобилей, могут загрязнять почву и воду, тем самым пагубно влияя на здоровье калифорнийцев.