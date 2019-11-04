Экономика Администрация президента пытается избежать повышения пошлин на иномарки

2019-11-04 13:44 114

Администрация президента США может полностью отказаться от повышения пошлин на импортные автомобили, сообщил министр торговли страны Уилбур Росс в интервью Bloomberg.

По его словам, есть вероятность, что пошлины не понадобятся после проведения "хороших переговоров" с японскими, европейскими и южнокорейскими автопроизводителями.

"Мы надеемся, что переговоры, которые мы вели с отдельными компаниями по поводу их планов капитальных вложений, принесут достаточно плодов, чтобы не было необходимости (в повышении пошлин)", – сказал Росси.

Напомним, администрация Дональда Трампа начала обсуждать введение повышенных пошлин на импорт автомобилей в 2018 году. Эту идею обосновывали национальной безопасностью. В мае 2019 года США отложили принятие решения о введении тарифов на импортные автомобили и запчасти на 180 дней.