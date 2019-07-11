Политика Повестка дня Верховной Рады на 11 июля: Новый Избирательный кодекс и назначение главы МИД

2019-07-11 10:41 168

На сегодняшнем заседании Верховная Рада проведет финальное голосование за новый Избирательный кодекс с открытыми списками, а также попытается назначить Вадима Пристайко главой МИД. Спикер парламента анонсировал голосование за проект Избирательного кодекса на 11:00 утра.

Как указано в плане работы парламента на 11 июля, Рада также намерена рассмотреть законопроект о денежной компенсации заложникам и незаконно лишенным свободы. После этого - достаточно объемный блок для включения в повестку дня и принятия решения. В том числе заявление парламента по поводу восстановления полномочий делегации Российской Федерации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ); относительно основ финансовой прозрачности электронных СМИ; о проверках Нацсоветом на прозрачность структуры собственности телекомпаний. В перечне также проект закона о зеленом тарифе для домашних солнечных электростанций.

Запланировано рассмотрение во втором чтении законопроекта о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ и о военном капелланстве.

Окончательное решение примут по проекту закона о режиме общего транзита.

В парламенте хотят заслушать отчет временной следственной комиссии для проведения расследования сведений о нападении на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Во второй раз попытаются уволить с должности министра иностранных дел Павла Климкина и назначить на эту должность Вадима Пристайко.